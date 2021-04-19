Прага, , 23:46 — REGNUM Высылка из России 20 чешских дипломатов является «очень резкой» реакцией на заявления о связи взрыва в городе Врбетице (Чехия) семь лет назад с российскими спецслужбами, сообщил 19 апреля журналистам глава МИД Чехии Ян Гамачек.

Гамачек «Принятые российской стороной меры не были пропорциональным ответом».

Он добавил, что Прага, возможно, пойдёт на «новый пропорциональный ответ».

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Напомним, 17 апреля чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что российские спецслужбы, вероятно, причастны ко взрыву в Врбетице, а также — о высылке 18 российских дипломатов из республики.

Кроме того, чехи объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова — «виновных» в организации взрыва. Россия объявила со своей стороны о высылке 20 чешских дипломатов.

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