Прага, , 04:49 — REGNUM Взрыв склада с боеприпасами в чешском Врбетице не является актом государственного терроризма со стороны России, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе пресс-конференции.

По его словам, взрыв на складе осуществили якобы агенты ГРУ. При этом были уничтожены товары, принадлежащие некому болгарскому торговцу оружием.

«Я склонен заявить, что это не является актом государственного терроризма, как говорят некоторые», — заявил он.

При этом сам инцидент в Врбетице Бабиш назвал неприемлемым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек назвала высылку из России 20 чешских дипломатов «очень резкой» реакцией Москвы на обвинения российских спецслужб в взрывах в Врбетице. Он не исключил, что Прага пойдет на некие ответные меры.

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