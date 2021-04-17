Прага, , 22:22 — REGNUM Власти Чехии объявили в розыск два человека, которые, по данным чешской полиции, использовали паспорта на имена российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе чешской полиции.

Отмечается, что они были объявлены в розыск в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления. О каком именно преступлении идет речь, не сообщается.

Объявленные в розыск люди, по данным полиции, якобы находились в Чехии с 11 октября по 16 октября 2014 года.

«Эти лица использовали по крайней мере два удостоверения личности — два российских паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после они перемещались с использованием молдавского паспорта на имя Николая Попы и паспорту гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов были официально обвинены Лондоном в причастности к отправлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. Тогда же группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали серию расследований, в которых утверждается, что Петров — на самом деле военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ) Александр Мишкин, а Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига. Сами обвиняемые свою причастность к инциденту отрицают.

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