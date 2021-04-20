Миннеаполис, США, , 08:36 — REGNUM В США коллегия присяжных заседателей не смогла в первый день вынести вердикт на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу об убийстве чернокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает Star Tribune.

Отмечается, что жюри обсуждало дело в течение нескольких часов 19 апреля, однако решили продолжить заседание во вторник, 20 апреля.

По данным издания, присяжных изолируют от других участников процесса, они проведут ночь в отеле. Каких-либо ограничений по времени на судебный процесс не предусмотрено, присяжные должны вынести решение единогласно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Миннеаполисе полицейские в ходе задержания чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда применили против него удушающий прием. Позже Флойд умер.

По словам патологоанатома Дэвида Фаулера, смерть Джорджа Флойда наступила не от удушающего приема со стороны полицейского, а от ряда факторов, в том числе и от заболевания сердца, а также употребления препаратов, содержащих наркотические вещества.

Ранее в Миннеаполисе началось судебное заседание по делу экс-полицейского Шовина. На первом этапе будут отобраны 12 членов жюри, а также еще двое запасных.

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