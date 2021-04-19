Штат Калифорния, США, , 17:54 — REGNUM Бывший дом одного из экспертов по делу об убийстве рецидивиста Джорджа Флойда подвергся 19 апреля зловещим нападкам со стороны вандалов, сообщает Pennsylvania News Today.

Голова свиньи была подкинута на порог здания, в котором несколько лет назад проживал бывший инструктор полиции Барри Бродд в городе Санта-Роза, штат Калифорния. Также стены дома были облиты кровью, предположительно, мертвого животного.

Полиция считает, что правонарушители в данном акте вандализма мстили Бродду за то, что ранее он выступил в защиту Дерека Шовена — полицейского, которого обвиняют в убийстве при задержании афроамериканца Флойда.

Это не первый инцидент подобного рода. На прошлой неделе этот же дом был запачкан красной краской.

Как сообщало ИА REGNUM, Бродд, консультант по полицейской практике и применению силы, дал показания 13 апреля в качестве платного свидетеля-эксперта защиты. По его словам, после анализа материалов он пришел к выводу, что тип силы, примененной Шовеном к Флойду, был оправдан и что бывший сотрудник полиции Миннеаполиса «действовал объективно разумно, следуя политике Департамента полиции Миннеаполиса и текущие стандарты правоохранительных органов в его взаимодействии с мистером Флойдом».