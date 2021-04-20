Нью-Йорк, США, , 00:06 — REGNUM Полиция Нью-Йорка вооружилась в преддверии реакции на вердикт по делу об убийстве чернокожего Джорджа Флойда. Об этом 19 апреля сообщает CNN.

Марш протеста BLM в Нью Йорке. (сс) Eden, Janine and Jim

Департамент приготовился ввести для патрульных 12-часовую смену, сообщают источники, знакомые с касающимися подготовки обсуждениями.

Источники, которые предпочли остаться анонимными, рассказали, что все незапланированные выходные были отменены, чтобы собрать достаточное количество персонала, необходимое для сдерживания потенциальных протестов.

В департаменте отметили, что готовились к этим дням долгие месяцы и предоставили сотрудникам необходимую подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, чернокожий мужчина Флойд погиб во время задержания его полицейскими в мае 2020 года. Предполагается, что причиной смерти мог стать удушающий приём, который применил сотрудник полиции Шовин. Гибель Флойда стала причиной многочисленных акций протеста против произвола полиции.