Москва, , 15:19 — REGNUM ПАСЕ на открытии весенней сессии утвердила рассмотрение вопроса об аресте и задержании блогера Алексея Навального в формате срочных дебатов, дискуссия состоится на заседании 22 апреля с обязательным рассмотрением проекта резолюции. Об этом заявил замглавы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить или изменить меру пресечения Навальному будет восприниматься как вмешательство в дела суверенного российского государства», — отметил Слуцкий.

У российской делегации, которая принимает участие в сессии в дистанционном формате, нет иллюзий относительно характера доклада и проекта рекомендаций, очевидно, они будут носить жесткий антироссийский характер, сказал парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Московский городской суд зарегистрировал иск прокуратуры о признании экстремистскими трёх структур, связанных с осуждённым блогером Алексеем Навальным.

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