Москва, , 14:23 — REGNUM Московский городской суд зарегистрировал иск прокуратуры о признании экстремистскими трёх структур, связанных с осуждённым блогером Алексеем Навальным. Об этом 19 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно информации, подан и зарегистрирован иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими НКО «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» (признаны в России иностранными агентами), а также движения «Штабы Навального».

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Уточняется, что подача иска произошла 16 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, персональные данные сторонников осуждённого блогера Алексея Навального оказались в распоряжении неизвестных после утечки.

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