Москва, , 11:05 — REGNUM Сессия ПАСЕ пройдет с 19 по 22 апреля 2021 года в Страсбурге в гибридном формате, российская делегация примет участие дистанционно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом сообщил глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Запланированы выступления Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая подключится к пленарному заседанию 20 апреля из Берлина, президента Молдавии Майи Санду, председателя Европейского парламента Давида Сассоли, генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гурриа, а также генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Годовой отчет о своей деятельности за 2020 год представит комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Российская делегация планирует задать приглашенным гостям и свои вопросы, в том числе по таким важным для России темам, как положение русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики, водная блокада Крыма, организованная Украиной, и отсутствие реакции на это со стороны официальных лиц Совета Европы и ведущих европейских политиков, сообщил Толстой.

Члены российской делегации также планируют обратить внимание европейцев на попытки переписывания истории и реабилитации нацизма, ущемление свободы СМИ, положение мирного населения Донбасса в связи со срывом Украиной выполнения Минских соглашений.

«Также будет рассмотрена и белорусская проблематика». — отметил парламентарий.

Кроме того, к обсуждению предложена тема о ковид-паспортах и сертификатах о вакцинации от COVID-19.