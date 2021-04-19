Москва, , 13:45 — REGNUM Обвинения Чехии в адрес России состряпаны на скорую руку, заявила 19 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1. — Я имею в виду всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений».

Получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в том числе отношений России и Чехии, отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время 18 российских дипломатов должны покинуть Чехию. Российские дипломаты, по его словам, подозреваются в работе на спецслужбы. На вылет из Чехии им дали 48 часов.

По версии чешской стороны, спецслужбы России якобы могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году.

В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца 19 апреля.

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