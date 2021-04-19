Москва, , 13:57 — REGNUM Обвинения России в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в Врбетице являются провокационными и недружественными. Об этом 19 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными», — сказал представитель Кремля.

Напомним, Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году.

Вместе с тем Чехия отказалась раскрывать подробности обвинения и объявила о высылке 18 российских дипломатов.

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