Москва, , 12:44 — REGNUM Предложение России о смягчении санкций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи Соединённые Штаты принять отказались. Об этом 19 апреля заявил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Пётр Ильичёв.

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«Мы давно предложили рассмотреть вопрос о влиянии санкций на гуманитарные аспекты. К сожалению, американцы не хотят менять свой подход максимального давления на КНДР», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Он пояснил, что у России есть четырёхшаговый план — программа, предложенная совместно с Китаем, в которой есть пункт об ограничении санкционного давления. Однако, по словам Ильичёва, он не продвигается.

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Напомним, в декабре 2020 года Вашингтон расширил санкционный список по Северной Корее. В него были добавлены шесть юридических лиц. Кроме того, минфин США внёс в чёрный список четыре судна. Относительно географии этих субъектов упомянуты Китай, Вьетнам, Великобритания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в центре внешней политики Соединённых Штатов в отношении КНДР будет денуклеаризация Корейского полуострова. По его словам, она будет проводиться скоординировано, в тесном взаимодействии с ключевыми союзниками США в этом регионе — Японией и Южной Кореей.

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