Нью-Йорк, США, , 05:50 — REGNUM У Соединённых Штатов и Китая есть общие интересы относительно КНДР, заявил 29 марта госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Нью-Йорке.

По словам главы американского ведомства, «северокорейский вопрос» стал одной из тем переговоров с китайскими коллегами в Анкоридже (штат Аляска) и во время его поездки в Южную Корею.

«Это одна из тех сфер, в которых наши интересы совпадают с интересами Пекина», — сказал Блинкен, не уточнив, что именно считает «совпадающим».

Он отметил, что недавние пуски баллистических ракет в КНДР осудили в США и государствах-союзниках, в том числе в Организации Объединённых Наций.

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Переговоры на высоком уровне в Анкоридже, напомним, проходили 18−19 марта 2021 года. На этих переговорах Китай обвинил США в следовании пресловутым двойным стандартам с предвзятым отношением к себе, а также в отсутствии гостеприимства. Важная для обеих сторон встреча завершилась дипломатическими выпадами в адрес друг друга.

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