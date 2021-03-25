Нью-Йорк, США, , 23:09 — REGNUM Ситуацию вокруг Северной Кореи обсудят завтра, 26 марта, члены профильного комитета СБ ООН, сообщает Reuters.

Речь идёт о комитете по контролю за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи. Уточняется, что обсуждение ракетных пусков, которые Северная Корея осуществила 21 марта, инициировал Вашингтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство США пообещало защитить союзников по юго-восточноазиатскому региону в том случае, если Пхеньян пойдёт на военное обострение.

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