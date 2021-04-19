Анкара, 19 апреля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» продолжают испытывать в Турции, она пока не одобрена в этой стране. Об этом член научного совета по коронавирусу при турецком минздраве Афшин Эмре Кайыпмаз сообщил 19 апреля РИА Новости.

Mz19.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Ранее об одобрении «Спутника V» сообщила со ссылкой на Кайыпмаза газета Yeni Safak. Однако сам Кайыпмаз пояснил, что говорил только о промежуточных положительных результатах, которые получены в ходе испытаний российского препарата.

Представитель турецкого минздрава также подтвердил, что вакцина в Турции пока не одобрена, а в случае с публикацией произошло недопонимание между журналистом и членом научного совета.

«Испытания вакцины «Спутник V» продолжаются в штатном режиме, промежуточные результаты есть, но окончательного получения одобрения пока нет», — сказал представитель зарубежного ведомства.

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