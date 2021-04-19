Анкара, , 08:02 — REGNUM Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» одобрено властями Турции. Об этом 19 апреля сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на члена научного совета страны по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза.

В Турции был проведён ряд испытаний на этапе производства препарата и производящая «Спутник V» фармацевтическая фирма получила одобрение на соответствующий запрос.

Потенциальный объём производства препарата составляет несколько миллион доз в год. Вакцина будет поставляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.

Договор о производстве российской вакцины был подписан между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущим турецким производителем фармацевтической продукции в январе текущего года.

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