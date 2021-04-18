Луганск, 18 апреля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Краснодонском районе Луганской Народной Республики (ЛНР) на украинском боеприпасе подорвался местный житель. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил 18 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге.

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По его словам, инцидент произошел в районе села Новокиевка.

«Мужчина 1972 года рождения… подорвался на неизвестном взрывном устройстве», — рассказал Осадчий.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге сообщил, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции ЛНР сбили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Украины (ВСУ).

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