Луганск, , 18:08 — REGNUM Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Украины (ВСУ), сбили подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 18 апреля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на брифинге.

Украинский беспилотник Mil-lnr.info

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По его словам, украинское командование «преднамеренно идет на проведение провокаций» в преддверии встречи советников лидеров стран — участниц «нормандской четверки».

«Расчетом РЭБ Народной милиции с применением станции подавления «Тритон-М1» был обнаружен и перехвачен беспилотник «Фантом-4» с закрепленным на нем боевым зарядом, двигавшийся из населенного пункта Попасная по направлению к населенному пункту Первомайск», — сообщил Осадчий.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ один раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР.

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