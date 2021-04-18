Астана, 18 апреля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Казахстане по состоянию на 18 апреля от коронавирусной инфекции вакцинировались 679 709 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

russian.news.cn До 11 февраля 2021 года в Казахстане планируется завершить регистрацию вакцины против COVID-19 Спутник V российского производства

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При этом численность тех, кто вакцинировался вторым компонентом препарата, составила 118 517 человек.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что перелом в эпидемиологической ситуации, связанной с заболеванием COVID-19, будет ощутим после вакцинации «критической массы» граждан. Он добавил, что эффект от вакцинации будет ощутим ближе к осени.

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Отметим, в Казахстане 1 февраля стартовала вакцинация населения от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» .