Нур-Султан, , 02:25 — REGNUM Вакцинация населения от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» официально началась в Казахстане. Об этом 1 февраля сообщает минздрав страны.

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В первую очередь вакцину получат группы населения, по роду своей профессии и занятий относящиеся к группе повышенного риска заболеваемости COVID-19. Это медработники, сотрудники полиции, военнослужащие и ряд других категорий населения.

В настоящее время граждан Казахстана прививают вакциной «Спутник V» российского производства, которая была получена заранее. С 15 февраля в Казахстане планируется зарегистрировать вакцину «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Кроме того, в настоящее время заключительную фазу клинических исследований проходит вакцина QazCovid-in, разработанная и произведённая в Казахстане. Ею планируется начать вакцинацию с апреля текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доставке в Казахстан вакцины «Спутник V» российского производства.

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