Ташкент, 17 апреля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. 16 апреля в Узбекистане от SARS-CoV-2 были привиты 34 318 человек, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

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По состоянию на 17 апреля в республике от коронавируса вакцинированы 369 928 человек.

За сутки максимальное число вакцинированных зарегистрировали в Кашкадарьинской области (4450), Самаркандской области (4221), а также в Бухарском районе (3100).

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Напомним, в Узбекистане кампания по вакцинации населения от SARS-CoV-2 стартовала 1 апреля.