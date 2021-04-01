Ташкент, , 11:28 — REGNUM В Ташкенте начали массовую вакцинацию населения против коронавируса с использованием препаратов AstraZeneca и ZF-UZ-VAC2001, сообщает 1 апреля издание «Газета.uz».

На начальном этапе вакцину получают граждане старше 65 лет, а также медицинские работники, которые подвержены риску заражения коронавирусом.

Пациентам, решившим поставить прививку, предлагают два препарата на выбор: AstraZeneca индийского производства (Covishield) и узбекистанско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAC2001.

В первой поликлинике Мирабадского района Ташкента вакцинация началась с девяти утра. Первой прививку поставила главврач Наргиза Холмухамедова.

«Будучи руководителем, я должна была показать пример 152 сотрудникам поликлиники», — сказала руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Узбекистан получил 1 млн доз вакцины ZF-UZ-VAC2001. Республика признана соавтором разработки за вклад в клинические испытания.

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