Москва, , 13:46 — REGNUM В том, что России и Соединённым Штатам необходимо выстраивать нормальные отношения, позиции президентов двух стран Владимира Путина и Джозефа Байдена совпадают. Однако разнится понимание того, что делать это необходимо на взаимовыгодной основе и с учётом интересов друг друга. Об этом 16 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома о готовности к деэскалации российско-американских отношений.

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«Здесь, наверное, вряд ли можно говорить о совпадении взглядов. И, конечно, неприемлемым остается санкционное пристрастие наших американских визави», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что глава государства последовательно говорил о «целесообразности выстраивания, нормализации и деэскалации отношений».

«Он (Путин. — Прим. ИА REGNUM) неоднократно говорил, что мы готовы настолько, развивать наш диалог, насколько к этому готовы наши визави», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Что касается введения новых санкций со стороны США, Песков отметил, что при выборе Москвой ответа принцип взаимности остаётся основополагающим, но окончательное решение примет президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля глава Белого дома Джозеф Байден подписал указ о расширении санкций в отношении России. В частности, под санкции попали 16 организаций и 16 физических лиц из РФ. Как пояснили в американском минфине, такие меры приняты в качестве ответа на якобы вмешательство России в выборы США.