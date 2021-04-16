Москва, , 12:48 — REGNUM Решение о введении Вашингтоном новых санкции против России на фоне заявлений президента США Джозефа Байдена о желании выстраивания «стабильные и предсказуемые» отношения с Москвой, а также его достаточно дружественного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выглядит непоследовательным. Об этом 16 апреля в Российском историческом обществе завил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, принятый администрацией Соединённых Штатов очередной пакет антироссийских санкций — «это недружественный и очень непродуманный шаг».

«Это вклад в разрушение международной стабильности», — подчеркнул глава СВР, добавив, что США своими новыми ограничительными мерами нарушают принцип честной конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о расширении санкций в отношении России. В частности, под санкции попали 16 организаций и 16 физических лиц из РФ. Как пояснили в американском минфине, такие меры приняты в качестве ответа на якобы вмешательство России в выборы США.