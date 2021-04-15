Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Вашингтон расширил санкции против России. Соответствующий указ сегодня, 15 апреля, подписал президент США Джозеф Байден. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Согласно документу, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России, а также предоставлять им ссуды. Запрет вступает в силу с 14 июня 2021 года.

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Кроме того, санкции против 16 организаций и 16 физических лиц ввёл минфин США. В ведомстве пояснили, что такие меры приняты в качестве ответа на якобы вмешательство России в выборы США. Так, под рестрикции попал заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, а также руководители компаний, участвовавших в строительстве Креченского моста, — «Мостотрест», «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск».

Как сообщало ИА REGNUM, буквально за несколько дней до объявления новых санкций президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу. При этом Байден заверил, что хочет выстроить «стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США».