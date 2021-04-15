Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Вашингтон намерен ввести новые санкции против России. Они коснутся суверенного долга РФ. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, меры, запланированные администрацией Джозефа Байдена, будут направлены на то, чтобы запретить американским финансовым институтам покупать новые облигации, выпущенные российским Центральным банком, Министерством финансов РФ и Фондом национального благосостояния.

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Собеседник отметил, что точные сроки принятия санкций в отношении госдолга РФ пока не ясны.

Кроме того, по данным агентства, Соединённые Штаты планируют новые санкции против приблизительно 12 граждан России, включая представителей правительства, и 20 российских организаций. Кроме того, в рамках рестрикций будут высланы десять российских дипломатов. Отмечается, что это станет ответом Вашингтона на якобы вмешательство Москвы в выборы и кибератаки через SolarWinds. По данным собеседников, о новых ограничительных мерах глава Белого дома может объявить уже 15 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Госдепе США заявили, что правительственные финансовые организации США прекращают выдачу кредитов и любой другой финансовой помощи России. Кроме того, в рамках санкций РФ не сможет получить кредиты и со стороны экспортно-импортного банка США. Также сообщалось о прекращении поддержки любых иностранных военных программ, в которых участвует Россия.

Ранее по теме: Новые санкции США против РФ назвали декоративной мерой

Директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал эту меру декоративной. Он пояснил, что Россия практически не зависит от американских государственных кредитов, и поэтому новые санкции, о которых объявили США, это техническая мера, которая не имеет практического значения.