Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Соединённые Штаты введут новые санкции против России. Это в интервью CNN подтвердил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

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По его словам, глава Белого дома намерен объявить о пропорциональных мерах в отношении России сегодня, 15 апреля, написала в Twitter корреспондент телеканала Кэйтлен Коллинс.

«То, о чём президент Байден объявит сегодня, — это, мы считаем, пропорциональные меры, направленные на защиту американских интересов, в ответ на зловредные действия России, включая кибератаки и вмешательство в выборы», — подчеркнул Салливан.

Он добавил, что это «даёт основание» для проведения личной встречи американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ сообщил о том, что США готовят санкции против суверенного долга России. По данным Bloomberg, запланированные администрацией Джозефа Байдена меры будут направлены на то, чтобы запретить американским финансовым институтам покупать новые облигации, выпущенные российским Центральным банком, Министерством финансов РФ и Фондом национального благосостояния.

Кроме того, Соединённые Штаты планируют новые санкции против приблизительно 12 граждан России, включая представителей правительства, и 20 российских организаций. Кроме того, в рамках рестрикций будут высланы десять российских дипломатов.