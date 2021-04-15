Москва, , 13:05 — REGNUM Сообщение западной прессы о санкциях в отношении суверенного долга России не повлияет на возможную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом 15 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«А помешает или не помешает — это будет всё-таки решение президентов», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что в Кремле считают незаконными все санкции.

По его словам, в случае принятия санкций действует принцип взаимности. Кроме того, сообщение СМИ о санкциях может быть «сливом», сказал Песков. Он призвал дождаться официального решения.

Ранее газета The New York Times написала, что новые санкции Вашингтона против Москвы затронут суверенный долг России.

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