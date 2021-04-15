Вашингтон, 15 апреля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В министерстве обороны Соединённых Штатов не стали комментировать сообщения об отмене прохода двух американских военных кораблей через пролив Босфор в Чёрное море. В Пентагоне заявили, что им известно о сообщениях о кораблях, но по соображениям безопасности «такого рода оперативные детали они не обсуждают».

Эсминцы ВМС США

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«Мы регулярно работаем в Чёрном море и во многих других районах по всему региону», — добавили в беседе с РИА Новости в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Вашингтон уведомил власти Турции, что на будущей неделе ВМС США направят в пролив Босфор два своих корабля. По данным источника телеканала CNN, Вашингтон намерен рассмотреть возможность отправки своих эсминцев в Чёрное море для того, чтобы поддержать Украину из-за «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

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Однако 14 апреля в МИД Турции заявили, что уведомление о проходе американских военных кораблей через пролив Босфор отозвано.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что американским военным кораблям поблизости от берегов России «делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия». Дипломат предупредил Вашингтон, что ему лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья.