Анкара, , 02:06 — REGNUM Уведомление о том, что американские военные корабли пройдут через пролив Босфор в Черное море, отозвано. Об этом 14 апреля сообщило агентство Milliyet со ссылкой на МИД Турции.

По сведениям ведомства, информация была предоставлена посольством США в Анкаре. Вместе с тем не уточняется, собираются ли американские корабли проплыть через пролив 15 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что направление США своих военных кораблей в Черное море является провокацией с целью «поиграть на нервах» у России.

14 апреля международная система позиционирования судов (AIS) сообщила о том, что американский ракетный эсминец ВМС Donald Cook направился к проливам, ведущим к Черному морю.

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