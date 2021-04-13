Москва, , 10:57 — REGNUM Соединённые Штаты, направляя свои военные корабли в Черное море, осуществляют провокацию. Об этом 13 апреля заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова», — отметил Рябков.

По словам дипломата, подобными действиями Вашингтон пытается «играть на нервах у России», «испытывать на прочность». Но, подчеркнул замминистра, у США ничего не получится.

Российский дипломат добавил, что освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США — это всегда элемент определённой геополитики.

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«Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет», — заключил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ВМС США недавно отправили военные корабли в Чёрное море.