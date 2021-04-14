Вашингтон, 14 апреля 2021, 11:18 — REGNUM Администрации США следует безотлагательно присоединиться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). С таким настоятельным призывом к главе Белого дома Джозефу Байдену выступили 27 демократов Сената США.
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Они считают, что если Иран будет готов вернуться к соблюдению ограничений, установленных СВПД, Вашингтон должен быть готов присоединиться к сделке и смягчить санкции, как этого требует соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Вене продолжаются непрямые переговоры между США и Ираном, направленные на восстановления ядерной сделки. Ранее страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана — Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия и Франция — заявили о готовности совместными усилиями поддержать процесс возвращения США в это соглашение.