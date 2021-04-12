Москва, 12 апреля 2021, 22:15 — REGNUM Если США вернутся в ядерную сделку с Ираном и станут придерживаться её, появится надежда, что и иранская сторона вернётся к своим обязательствам по договору, заявил 12 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью IRNA.
Комментируя переговоры в Вене по ядерной сделке, в которых участвуют все участники соглашения, а также представители США, Лавров сказал, что ещё есть надежда вернуть договор.
Российский дипломат добавил, что Москва помогает Тегерану и Вашингтону «выйти на нужное решение».
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Добавим, что Лавров дал интервью иранскому агентству в преддверии визита в Тегеран.
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