Москва, , 22:15 — REGNUM Если США вернутся в ядерную сделку с Ираном и станут придерживаться её, появится надежда, что и иранская сторона вернётся к своим обязательствам по договору, заявил 12 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью IRNA.

Комментируя переговоры в Вене по ядерной сделке, в которых участвуют все участники соглашения, а также представители США, Лавров сказал, что ещё есть надежда вернуть договор.

ИА REGNUM) и резолюции СБ ООН 2231 будут исправлены. Это создаст необходимые условия для возвращения Ирана к выполнению требований «ядерной сделки» как в части транспарентности, так и по реконфигурации иранской ядерной программы». Лавров «Прежде всего, на то, что ранее допущенные США нарушения СВПД (ядерная сделка с Ираном — прим.) и резолюции СБ ООН 2231 будут исправлены. Это создаст необходимые условия для возвращения Ирана к выполнению требований «ядерной сделки» как в части транспарентности, так и по реконфигурации иранской ядерной программы».

Российский дипломат добавил, что Москва помогает Тегерану и Вашингтону «выйти на нужное решение».

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Добавим, что Лавров дал интервью иранскому агентству в преддверии визита в Тегеран.

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