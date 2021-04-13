Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Власти Соединённых Штатов не знали о подготовке Израилем операции против иранского ядерного центра в Натанзе. Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник в беседе с Politico.

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«В разведывательных отчётах нет никаких указаний на то, что Израиль координирует эту операцию с США, и кажется маловероятным, что Израиль заранее уведомил американских чиновников», — отметил собеседник.

При этом другой источник, знакомый с этим вопросом, отметил, что хотя о планах израильского нападения, безусловно, не были широко известны в правительстве США, всё же возможно, что на каком-то уровне Вашингтон был уведомлён, возможно, завуалированным образом.

Отмечается, что Израиль публично не признал и не отрицал своей роли во взрыве и отключении электричества на ядерном объекте в Натанзе.

При этом подчеркивается, что, несмотря на события в Натанзе, США и Иран, судя по всему, полны решимости на этой неделе продолжить переговоры в Вене по возвращению в соглашение по атому. Издание констатирует, что нет сигналов, которые бы указывали на обратное.

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Израильское правительство выступает против усилий администрации Джозефа Байдена вернуть Соединённые Штаты к ядерной сделке с Ираном, настаивая на том, что этого соглашения недостаточно для сдерживания ядерных амбиций Тегерана.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в организации атомной энергии Ирана сообщили, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в электрической сети. В результате произошёл сбой электроснабжения одного из залов комплекса. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за инцидентом стоит Израиль.

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