Москва, , 15:07 — REGNUM В Госдуме предложили разработать отдельную программу по ипотечному кредитованию для многодетных семей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

«Вполне возможно, что целесообразно разработать отдельную ипотечную программу для многодетных семей, в том числе снизив и первый взнос для такой категории заемщиков», — предложил депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»).

Например, предлагается повысить лимит ипотечного кредита по программе семейной ипотеки, так как 6 млн рублей для регионов уже мало, особенно для многодетных семей, нуждающихся в жилье большой площади.

К так называемой умной ипотеке призвала переходить в регионах спикер Совфеда Валентина Матвиенко 12 апреля на встрече с представителями региональных банков.

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