Москва, , 10:54 — REGNUM Подорожание в России жилья едва ли можно объяснить монопольным сговором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий, института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. Так она прокомментировала информацию о том, что ФАС РФ проверит, насколько обоснованным был рост цен на недвижимость.

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«В 2020 году и в начале 2021 цены на жилье устойчиво росли, несмотря на снижение реальных доходов населения, — сказала Иванкина. — Это связано со снижением курса рубля (до 25% материалов и техники приобретаются за рубежом); переходом на эскроу счета (строительство ведётся не на взносы дольщиков, а на кредитные средства); сокращением числа девелоперов на 30% (из-за перехода на эскроу счета). Увеличению спроса на строительство жилья способствовала и льготная ипотека».

По ее мнению, хорошо, что анализом роста цен займётся ФАС, хотя этот рост едва ли можно объяснить монопольным сговором.

«Подорожание произошло по всей стране, не только на первичном, но и на вторичном рынке. И вряд ли проверки ФАС могут повлиять на рост цен на жилье. Повлиять могут только увеличение предложения жилья и рост доходов населения, а для этого необходим экономический рост и меры адресной поддержки, — сказала Иванкина. — Хотелось бы увидеть снижение темпов роста цен на жилье. После 2014 года цены падали четыре года, и снижение реальных доходов может оказать на рынок своё охлаждающее действие. Пока эксперты ожидают невысокий рост цен в пределах чуть выше инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Школьная заявила, что в настоящее время трудно предсказать, как действия ФАС РФ повлияют на рынок недвижимости.

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