Москва, , 18:16 — REGNUM К так называемой умной ипотеке призвала переходить в регионах спикер Совфеда Валентина Матвиенко 12 апреля на встрече с представителями региональных банков.

Комментируя внедрение программы льготной ипотеки в России, спикер Совфеда заявила, что это нововведение стало поддержкой для ряда отраслей российской экономики.

Матвиенко «Я считаю, что для дальнейшего развития этого сегмента нужно переходить к так называемой умной региональной ипотеке, где условия кредита зависели бы от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте Федерации».

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Напомним, уже год в России работает программа льготной ипотеки: процентная ставка на жильё в новостройках не превышает шести с половиной процентов годовых на весь срок кредитования. Первоначальный взнос по льготной ипотеке составляет 15%.

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