Москва, 12 апреля 2021, 18:16 — REGNUM К так называемой умной ипотеке призвала переходить в регионах спикер Совфеда Валентина Матвиенко 12 апреля на встрече с представителями региональных банков.
Комментируя внедрение программы льготной ипотеки в России, спикер Совфеда заявила, что это нововведение стало поддержкой для ряда отраслей российской экономики.
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Напомним, уже год в России работает программа льготной ипотеки: процентная ставка на жильё в новостройках не превышает шести с половиной процентов годовых на весь срок кредитования. Первоначальный взнос по льготной ипотеке составляет 15%.
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