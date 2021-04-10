10 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили мнение ряда политиков и экспертов из России об отправке военных кораблей США в Чёрное море.

Светлана Рыбина, , 11:40 — REGNUM Материал РИА Новости, согласно которому целый ряд российских политиков и экспертов выступили против отправки американских военных кораблей в Чёрное море и предостерегли США, что это будет иметь серьёзные последствия, вызвал обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 10 апреля в социальной сети Facebook.

На борту эсминца «Портер» ВМС США Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

«Нефиг им тут делать! Пусть плавают у себя!»— пишет Юра Б.

Многие пользователи заняли однозначную позицию, что кораблям США нечего делать в акватории Чёрного моря. Люди считают, что это является демонстрацией силы. Но нашлись и те, кто уверены, что ничего страшного в приходе американских кораблей нет.

«А что, разве два корабля способны нести угрозу для Российской Федерации? Пускай плавают», — поделился своим мнением Ирина К.

Некоторые комментаторы считают, что руководству Российской Федерации придётся ответить зеркальными мерами в случае, если военные корабли Соединённых Штатов окажутся рядом с российской границей.

«Если в Чёрное море приплывут американские корабли, то значит, у атлантического побережья США должны всплыть несколько вежливых подлодок», — считает Вячеслав Т.

Часть людей уверена, что постоянное провоцирование России на ответные агрессивные действия может сыграть с США злую шутку. Граждане считают, что российские власти, в условиях курирования американских кораблей в Чёрном море, сложа руки сидеть не будет.

«США находятся на противоположной стороне планеты Земля. Какого чёрта они делают в Чёрном море? Их дело туземское, пусть у себя тусуются. Плохо закончат, видимо историю не знают. Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет! Сидите, безмозглые, дома, целее будите. Как же вы всех достали! Человечество устало от ваших идиотских затей!» — возмущается Dima G.

Эсминец «Портер» ВМС США Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Ряд комментаторов предостерёг Америку от того, чтобы ходить в Чёрное море, ведь может произойти какая-нибудь трагическая случайность.

«А может там, в море, затерялась этакая донная мина? Ну, там, «эхо войны» и всё такое. А может, она внезапно оторвётся от якоря и всплывёт под одним корабликом? Бывает так, что происходят трагические совпадения. А вдруг?!» — предупреждает Константин Ж.

Нашлись и те, кто посчитал, что приход американских кораблей в Чёрное море станет отличным поводом, чтобы проверить оборону Российской Федерации.

«Это будет хорошая тренировка для морской авиации, береговых систем и флота России!» — отметил Андрей Г.

Напомним, 9 апреля РИА Новости опубликовали материал, согласно которому ряд российских политиков и экспертов выступил с предупреждением к США и заявил о последствиях отправки военных кораблей в Чёрное море.