21 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В Чёрное море зашёл ещё один американский корабль.

Артур Савин, , 08:32 — REGNUM Сообщение Национального центра управления обороной РФ о том, что в акваторию Чёрного моря вошёл уже второй за сутки военный корабль США, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 21 марта в социальной сети Facebook.

Американский эсминец Thomas Hudner (сс) U.S. Navy

«А что толку? Одна ракета России и нет всего флота США», — считает Эра В.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие частые походы американских кораблей в Чёрное море могут стать причиной возникновения большого военного конфликта.

«И это паршиво. Пугают, а учитывая полную ненависть к нам демократов США и маразм президента штатов, жизнь на земном шаре может и прекратиться», — написала Галина С.

Некоторые комментаторы выразили своё абсолютное спокойствие. Граждане уверены, что если американские корабли вздумают совершить какую-либо провокацию, то они будут тут же уничтожены.

«Да пусть заходит. Будут себя хорошо вести, может, и родных ещё увидят. Если плохо, на корм рыбам пойдут», — поделился своим мнением Юрий П.

Отдельные пользователи выразили свою усталость о того, что в информационном пространстве вот уже который раз появляется информация об американских кораблях в Чёрном море.

«Каждые 14 дней, месяц за месяцем, год за годом американские эсминцы ретируются в Чёрном море, а в комментариях одна и та же перепуганная реакция», — пишет Дмитрий В.

Напомним, 20 марта Национальный центр управления обороной РФ сообщил журналистам, что в акваторию Чёрного моря вошёл уже второй за сутки военный корабль США.