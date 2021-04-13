Вена, 13 апреля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Архивную аудиозапись беседы советского космонавта Юрия Гагарина с жителями Австрии выпустила 12 апреля в эфир венская радиостанция «Radio RU», вещающая на немецком и русском языках.

(сс) SAS Scandinavian Airlines Юрий Гагарин

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Гагарин и его супруга Валентина побывали в Австрии в мае 1962 года. Они посетили несколько городов, встретились с властями и общественностью.

Радиостанция представила запись, сделанную во время выступления Гагарина в обсерватории «Урания» в Вене. Советский космонавт на ней выступил с докладом и ответил на несколько вопросов от участников встречи. Он заявил о мирных целях своего полёта и рассказал, что мечтает снова отправиться в космос вместе с представители других народов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в России и других странах мира отмечали День космонавтики. В этот день в 1961 году на орбите Земли побывал Юрий Гагарин.

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