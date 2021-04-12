12 апреля 2021 | Время чтения 13 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 5–11 апреля 2021 года стали: папа Франциск призвал молиться о правозащитниках; раскол в Германии уже начался; санкции морят сирийский народ голодом; турецкие военные разрушают кладбища в Африне; в США нападают на «кротких» азиатов; РПЦ и ее миссия в Китае.

Станислав Стремидловский, , 10:18 — REGNUM



Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск призвал молиться о правозащитниках, передает Vatican News (Ватикан). «Защита основных прав человека требует смелости и решимости, — заявил понтифик. — Я имею в виду активное противодействие бедности, неравенству, отсутствию работы, земли и жилья, социальных и трудовых прав. Подумайте о том, что во многих случаях основные права человека не одинаковы для всех: есть люди первого, второго и третьего сорта, а также те, которых считают отбросами. Нет! Права должны быть равными для всех. В некоторых местах защита человеческого достоинства может означать тюремное заключение, даже без суда, или может навлечь клевету. Каждый человек имеет право на целостное развитие, и ни одна страна не может отказать в этом основополагающем праве. Помолимся о тех, кто рискует жизнью, борясь за основные права при диктатурах, авторитарных режимах и даже в демократических странах, переживающих кризис, дабы они увидели, что их жертвы и труды приносят обильные плоды».

L'Osservatore Romano (Ватикан) опубликовало письмо советского космонавта Юрия Гагарина своей семье, которое было написано за два дня до полета 12 апреля 1961 года на борту корабля «Восток 1». Письмо должно было быть доставлено его жене Валентине в том случае, если в полете что-то пойдет не так. Однако миссия оказалась успешной, через час и 48 минут Гагарин вернулся на Землю, приземлившись в Саратовской области примерно в 850 км к юго-востоку от Москвы, и письмо не было доставлено. Его супруга получила духовное завещание Гагарина семь лет спустя, 27 марта 1968 года, когда пилот погиб в авиакатастрофе во время испытания истребителя. В этом трогательном прощальном письме, переведенном на итальянский с русского, есть очень сильные слова о жизненных обязательствах человека, которые стоит повторить, вспоминая то первое путешествие человека в космос, заключает издание.

Юрий Гагарин. 1961

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин в интервью испанской радиостанции Cope рассказал, что разногласия между так называемыми консерваторами и прогрессистами являются сегодня «поводом для беспокойств» и оба эти фланга создают разделения, которые «наносят большой ущерб Церкви», сообщает Vatican insider (Турин, Италия). В последнее время были волнения из-за публикации документа Конгрегации доктрины веры, который запрещает благословение гомосексуальных пар. Паролин напрямую не упоминает об этой проблеме, но говорит, что она, вероятно, проистекает из того факта, что папа Франциск уделяет большое внимание реформе Церкви. И по этому поводу происходит много путаницы, потому что реформа Церкви должна учитывать различные аспекты, в которых нет особой ясности. Есть уровень, который нельзя изменить, — структура Церкви, таинства, апостольское служение, но есть и уровень жизни Церкви, который можно обновить. Церковь, продолжает Паролин, ссылаясь на Второй Ватиканский собор, состоит из грешников и нуждается в постоянном обновлении. Но иногда из-за смешения уровней возникают разделения и противостояния.

По мнению немецкого кардинала Брандмюллера, раскол в Германии уже начался, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Он считает, что он носит двойственный характер: помимо отрицания иерархического общения присутствуют доктринальные разногласия. Иначе говоря, нынешний раскол является «ересью с догматической точки зрения». Кардинал указал на давние требования предоставить священство женщинам, причащение второбрачных католиков, принятие гомосексуализма, благословение однополых пар. По его словам, Католическая церковь в Германии скатывается в протестантизм, а «реформаторы» хотят объединить ее с протестантами. За это, по мнению Брандмюллера, выступают «католические функционеры», хотя большинство католиков относится к подобным тенденциям безразлично.

Американские богословы считают возможным раскол в Католической церкви в Германии, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). «Ситуация приближается к критическому моменту во время понтификата папы Франциска», — заявил изданию профессор Католического университета Америки Чад Пекнолд. По его словам, «мы наблюдаем проявления инакомыслия со стороны немецких епископов, которые сравнимы с теми, что были в Германии в XVI веке». По мнению богослова Горана Йовичича, «на карту поставлено единство Церкви». Если Ватикан не будет действовать оперативно, пример немецких католиков «может стать приглашением для других стран присоединиться к их пути». Опрошенные порталом эксперты считают, что епископы Запада могут предложить братское исправление своим немецким братьям. Однако на данный момент архиепископ Денверский Самуил Акила, похоже, стал единственным американским епископом, публично выразившим свое «разочарование» по поводу планов немецких епископов, за исключением кардинала Раймонда Берка. Конференция католического епископата США (USCCB) не ответила на просьбу портала прокомментировать ситуацию в Германии.

По мнению сиро-католического патриарха Игнатия Юсефа III Юнана, те, кто использует санкции как инструмент политического давления на администрацию президента Сирии Башара Асада, морят сирийский народ голодом, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). В своем пасхальном послании он просит международное сообщество и лиц, принимающих решения, приложить усилия для отмены несправедливых санкций, введенных в отношении сирийского народа, страдания которого усиливаются день ото дня. Ситуация в Сирии — это страшная катастрофа, замечает патриарх, которая превзошла жестокость древних императоров, захватчиков и оккупантов. «Десять лет войны, убийств и разрушений привели лишь к надругательству над сирийским народом и разрушению его экономической, социальной и цивилизационной структуры», — констатирует Юнан.

Сирия Николай Тасоев © ИА Красная Весна

Сирийские беженцы в Турции стали «людьми второго сорта», считает Terrasanta.net (Милан, Италия). Формально Анкара не признает их беженцами, предлагая им режим временной защиты. При этом турецкое правительство позволило многим сирийцам получить доступ к школам, медицинским услугам и рынку труда. Более ста тысяч получили турецкое гражданство. Теоретически более двух миллионов сирийцев в Турции могут работать, но лишь половина из них активна, работая без оформления и получая низкую плату. Языковой барьер между арабским и турецким языками является самым большим препятствием на рынке труда, а также в сфере услуг для женщин и детей, которые составляют большинство беженцев. Сирийцы, не имея возможности качественно вести переговоры, вынуждены соглашаться на более продолжительный рабочий день, более низкую заработную плату.

Согласно данным Немецкого общества защиты народов, находящихся под угрозой (GfbV), турецкие солдаты и сирийские боевики разрушают кладбища и святыни в курдском районе Африн на севере Сирии, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). В связи с этим правозащитники обратились к министру иностранных дел Германии Хайко Маасу с просьбой потребовать, чтобы Турция, партнер по НАТО, как можно скорее положила конец этой практике. За последние три года GfbV неоднократно сообщала о разрушении кладбищ и святынь в Африне. Теперь организация «Сирийцы за правду и справедливость» задокументировала множество случаев. Утверждается, что турецкие войска превратили кладбище в деревне Кафр Шил в рынок, где торгуют крупным рогатым скотом. Кладбище в деревне Метина в районе Шеран было разрушено во второй половине мая 2020 года, как и кладбище Сейдо на горе Казикли в деревне Кафр Сафра на северо-западе района Джандарис. «Турецкие военные и их сирийские наемники, вероятно, ищут антиквариат. Африн расположен в так называемой Долине мертвых городов между Алеппо и Антиохией и богат археологическими сокровищами», — заявил эксперт по Ближнему Востоку Камаль Сидо.

Халдейский католический патриарх Луис Рафаэль Сако предлагает способы содействия межрелигиозной гармонии в Ираке, передает Catholic News Service (Вашингтон, США). Он призвал обеспечить соблюдение законов, защищающих религиозные сооружения всех конфессий. Хотя Конституция Ирака устанавливает ислам в качестве официальной религии страны, сказал Сако, она также гарантирует религиозную свободу и гражданские права членам других религиозных общин, хотя на практике это не всегда так. «Возможно, сейчас настало время отделить религию от государства и построить светское государство, — подчеркнул патриарх, — такое, которое не враждебно религии, а скорее уважает все религии, не задействуя их в политике. Я думаю, что это гарантировало бы мирное сосуществование».

Белый дом признал, что «имеет разногласия» с католиками, обеспокоенными законом о равенстве, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден является «сторонником закона о равенстве, а также практикующим католиком и посещает церковь почти каждую неделю». Однако Конференция католического епископата США (USCCB) уже несколько месяцев выражают озабоченность по поводу этого акта, который распространит федеральную защиту гражданских прав на случаи дискриминации по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации. USCCB предупредила, что закон потребует от американцев всех вероисповеданий признать однополые браки и трансгендерную идеологию, рискуя в противном случае столкнуться с федеральным правительством. При этом закон о равенстве, по мнению USCCB, не служит делу защиты религиозной свободы и может быть использован для «наказания» религиозных групп, выступающих против трансгендерной идеологии и пересмотра определения брака.

ЛГБТ флаг на улице города в США

UCA News (Гонконг, Китай) задается вопросом: почему в США нападают на «кротких» азиатов? По мнению издания, в этом виновато сложившееся мнение о «покорности» азиатских женщин. В создании этого мифа большую долю вины несут американские военные. Во время войн на Филиппинах в XIX веке и в Корее и Вьетнаме в XX веке они эксплуатировали местных женщин. А в 1960-х годах США подписали соглашение с Таиландом, который стал «местом отдыха и релаксации» для американских военных. Фактически именно они заложили основу современного секс-туризма в Азии с Таиландом в качестве его постоянной столицы. После чего и в США стало создаваться представление об американском азиатском меньшинстве как «вежливом» и «законопослушном». Практически все американцы азиатского происхождения, в особенности пожилые люди и женщины, воспринимаются «кроткими» и «не способными бороться» за свои права, что делает их легкой добычей. Усугубляет ситуацию то, что в 2020 году число преступлений на почве ненависти и нападений на американских азиатов выросло более чем на 150% по сравнению с предыдущим годом.

Московский патриархат обратился к Православной церкви в Китае, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Во время конференции в Свято-Тихоновском православном университете сотрудник отдела внешних церковных сношений Московского патриархата Дмитрий Петровский выступил с докладом о состоянии российско-китайских переговоров по православным делам. После он прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентами портала «Благовест-Инфо». В настоящее время Православной церкви в Китае не хватает епископов, также ограничено число священников. Русская православная церковь продолжает помогать ей благодаря соглашению 1997 года с Пекином. Однако Московский патриархат сейчас сталкивается с конкуренцией со стороны Константинопольского патриархата, с которым он приостановил церковное общение. В 2013 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь посетил Китай спустя 20 лет после своего первого визита, и, как отмечает Петровский, «на сегодняшний день он является единственным мировым религиозным лидером, который встречался с главой КНР». Диалог с китайскими властями позволил некоторым китайцам поступить в российские семинарии, двое из них недавно были рукоположены и служат своим соотечественникам. В Китае сегодня официально открыты четыре «автономные» православные Церкви, но нет признания их как организации ни на национальном, ни на местном уровнях. В Московском патриархате уверены, что им удастся договориться с Пекином, учитывая также, что сегодня в Китае проживают несколько сотен тысяч русских. Переговоры предполагают объединение православных в единую Церковь, начиная с русских и других славян.

7 апреля в Московской Соборной мечети состоялся I Московский межрелигиозный молодежный форум, передает Рускатолик.рф (Москва, Россия). Инициатива по проведению мероприятия принадлежит Международному мусульманскому форуму. Соорганизаторами выступили Московский исламский институт, культурный центр «Покровские ворота», молодежный центр католической архиепархии Божией Матери в Москве и молодежный отдел Евангелическо-Лютеранской церкви Европейской части России. Слова поощрения, пожелания плодотворной работы и надежды на дальнейшее развитие инициативы передали архиепископ Паоло Пецци, муфтий шейх Равиль Гайнутдин, архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви России Дитрих Брауэр и заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина. Участниками форума стали представители профильных отделов по делам молодежи государственных и религиозных организаций, общественных молодежных объединений, студенты, аспиранты и научные работники различных вузов. В резолюцию форума было вынесено несколько важных предложений от участников. Среди них — создание постоянной площадки, в том числе электронной, для продолжения работы по развитию и укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями различных религиозных традиций и организация других совместных культурных и образовательных мероприятий.

Архиепископ Паоло Пецци

Протестанты попросили разъяснить закон «Об аттестации духовенства», сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Он нуждается в подзаконных актах, которые бы разъяснили ряд его «расплывчатых» положений, и в консультациях по их созданию должны участвовать представители конфессий, заявил в интервью РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский. Он также обратил внимание на положение закона, согласно которому общественным организациям и общественным движениям разрешается использовать в своих наименованиях указание на религиозную принадлежность на основании письменного согласования с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии. «У конфессий в России, не только протестантов, есть практика создания НКО не только религиозными организациями, но и прихожанами. Например, такие названия, как «фонд поддержки христианской культуры». К какой конфессии их отнести? У нас же нет христианской церкви — есть православные, католики, протестанты. То же с мусульманами — исламских ЦРО в России много, у кого должен запрашивать разрешение гипотетический «фонд исламской культуры»?» — заключил собеседник агентства.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».