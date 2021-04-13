Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Администрация США изучает, как новые санкции, которые Вашингтон планирует ввести против России, могут повлиять на ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщает телеканал CNN.

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По информации источников телеканала, на прошлой неделе высокопоставленные сотрудники Белого дома провели встречу, на которой обсуждался «потенциальный ответ» на действия РФ, которые включали бы некий «непубличный компонент». Однако на обсуждение новых антироссийских санкций повлияло обострение обстановки в Донбассе.

Сейчас чиновники взвешивают, как потенциальные новые санкции и другие «наказания» могут спровоцировать дальнейшую эскалацию на юго-вотсоке Украины.

Напомним, в марте отношения между США и Россией ещё более обострились после заявлений президента США Джозефа Байдена о том, что он считает российского лидера Владимира Путина «убийцей». После этого Москва отозвала своего посла из США. Пока неясно, когда Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут сообщить о введении новых санкций в отношении России в течение текущей недели.

По данным Bloomberg, что власти США могут ввести санкции против лиц, близких к высшему руководству России, и ведомств, якобы «связанных с вмешательством в выборы». Также изучается возможность высылки дипломатов — якобы сотрудников российской разведки.