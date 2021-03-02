Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Семь российских должностных лиц высокого ранга вошли в санкционный список США по «делу Навального», сообщает 2 марта американский минфин.

Так, Вашингтон ввёл санкции в отношении генпрокурора России Игоря Краснова, директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, главы ФСИН Александра Калашникова, начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина.

Также санкции американский минфин ввёл в отношении двух замов главы Минобороны РФ — Алексея Криворучко и Павла Попова. Кроме того, США наложили санкции на учреждения.

В их число вошли российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, 33-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, 27-й Научный центр Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые антироссийские санкции США ввели из-за того, что в России суд приговорил блогера Алексея Навального к реальному сроку за экономическое преступление.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев предложил ЕС ввести новые санкции по Крыму