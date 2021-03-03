Москва, , 11:31 — REGNUM Россия практически не зависит от американских государственных кредитов, и поэтому новые санкции, о которых объявили США, это техническая и декоративная мера, которая не имеет практического значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Россия практически не зависит от государственных кредитов и не получала их уже очень давно. Поэтому [новые санкции] это не более чем формальная мера, которая никак не скажется на российской экономике, — сказал Зубец. — Американцы могут сделать вещи, которые действительно могут быть неприятны для российской экономики. Например, ввести запрет на использование доллара. Запретить использование доллара российскими банками и государственными структурами. Потому что когда один человек в РФ переводит другому человеку в РФ какую-то долларовую сумму, то она всё равно технически проходит через американское казначейство. И, в принципе, заблокировать долларовые расчеты они могут. Но это нанесет серьезный ущерб самой американской экономике, и для всего мира это станет сигналом о том, что доллар — это ненадежный расчетный инструмент, в котором есть существенные политические риски».

Поэтому, как пояснил Зубец, США этого не делают и вместо этого объявляют о санкциях, которые фактически являются декоративной и технической мерой.

«Это не более чем попытка показать общественному мнению и политикам, что новая администрация что-то делает для того, чтобы наказать Россию. Практического значения у этой меры нет никакого», — убежден Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительственные финансовые организации США прекращают выдачу кредитов и любой другой финансовой помощи России. В рамках санкций Россия не сможет получить кредиты и со стороны экспортно-импортного банка США.

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