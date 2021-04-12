Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Следственный комитет России начал проверку по факту пожара в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Пожар на заводе «Невская мануфактура» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, около 12:00 мск 12 апреля на Октябрьской набережной, д. 50, загорелось историческое здание завода «Невская мануфактура». Пламя занялось в кирпичном шестиэтажном нежилом здании размером 35×150 метров, постепенно охватив четыре этажа по всей площади. От огня произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

Следственным отделом по Невскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербурга организована и проводится доследственная проверка.

«Следственно-оперативная группа совместно с руководством Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в настоящее время выехали на место пожара, после локализации которого будет начат осмотр места происшествия, а также необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

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Как сообщалась, по факту случившегося также начата прокурорская проверка. По предварительным сведениям, которые нуждаются в уточнении, при пожаре погибли двое пожарных, еще двое пострадали.

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