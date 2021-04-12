Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту масштабного пожара в здании завода «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. Об этом 12 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, на место происшествия выехал прокурор Невского района Санкт-Петербурга Виктор Винецкий.

«В ходе надзорных мероприятий будут выясняться причины пожара, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности», — отметили в пресс-службе.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

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