Брюссель, , 15:14 — REGNUM В Европейском союзе отметили необходимость прояснить все обстоятельства аварии, произошедшей на заводе по обогащению урана в Натанзе. Об этом 12 апреля в ходе брифинга заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

«ЕС знает об этом инциденте, мы очень обеспокоены этой информацией», — подчеркнул официальный представитель ЕС.

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«Мы отвергаем любые действия, которые могут ослабить или нивелировать усилия по урегулированию иранской проблемы, — подчеркнул Стано. — Необходимо прояснить все обстоятельства этого инцидента».

Он добавил, что прежде чем делать какие-либо заявления или предпринимать конкретные действия, нужно получить факты и прояснить все обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в организации атомной энергии Ирана сообщили, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в электрической сети. В результате произошёл сбой электроснабжения одного из залов комплекса.

Правоохранительным органам Ирана удалось установить личность диверсанта, причастного к аварии на ядерном объекте в Натанзе. В настоящее время проходят мероприятия по задержанию виновного.