Тегеран, 12 апреля 2021, 11:15 — REGNUM Правоохранительные органы Ирана установили личность диверсанта, причастного к аварии на ядерном объекте в Натанзе. Об этом 12 апреля сообщает иранское издание Nour News.
Источник издания в министерстве информации (разведки) Ирана отметил, что в настоящее время проходят мероприятия по задержанию виновного.
Напомним, 11 апреля в организации атомной энергии Ирана сообщили, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в электрической сети. В результате произошел сбой электроснабжения одного из залов комплекса.
Позднее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к аварии на ядерном объекте причастен Израиль.
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