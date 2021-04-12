Тегеран, , 11:15 — REGNUM Правоохранительные органы Ирана установили личность диверсанта, причастного к аварии на ядерном объекте в Натанзе. Об этом 12 апреля сообщает иранское издание Nour News.

Источник издания в министерстве информации (разведки) Ирана отметил, что в настоящее время проходят мероприятия по задержанию виновного.

Напомним, 11 апреля в организации атомной энергии Ирана сообщили, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в электрической сети. В результате произошел сбой электроснабжения одного из залов комплекса.

Позднее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к аварии на ядерном объекте причастен Израиль.

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