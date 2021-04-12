Вена, 12 апреля 2021, 14:42 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии в курсе произошедшей на заводе по обогащению урана в Натанзе аварии. Об этом 12 апреля заявил представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.
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Даль также добавил, что агентство находится в контакте с властями Ирана по поводу этих сообщений.
Как сообщало иа, 11 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что в иранском городе Натанз из-за террористического акта произошла авария на ядерном объекте.
По его словам, власти Ирана, которые оставляет за собой право на ответные действия в «отношении виновных», осуждают данный террористический акт.
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При этом в США неназванные источники допустили, что отношение к этой аварии может иметь израильская сторона.