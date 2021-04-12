Москва, 12 апреля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин побывает на месте приземления Юрия Гагарина во время поездки в Саратовскую область 12 апреля. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Saratov.gov.ru Парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области

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Он уточнил, что в День космонавтики Путин посетит Парк покорителей космоса и возложит цветы к памятнику, который установлен на месте посадки Гагарина. Затем российский лидер вернётся в город Энгельс, чтобы провести совещание о планах развития космической деятельности в РФ.

Совещание пройдёт в формате видеоконференции, на нём с основными докладами выступят вице-премьер РФ Юрий Борисов и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в России и других странах мира отмечают День космонавтики. Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, на орбите Земли побывал советский космонавт Юрий Гагарин. Это был первый полёт человека в космос.

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